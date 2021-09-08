Мамиашвили считает, что Нурмагомедов смог бы усилить сборную России

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о возможных перспективах экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в футболе.
Мамиашвили считает, что Нурмагомедов смог бы усилить сборную России
  • © AP

«Хабибу можно всё. Если хочет быть футболистом — будет футболистом. На уровне тех игроков, которые у нас сегодня есть, с его трудолюбием это будет реальное усиление для нашей сборной. Мало того — его присутствие многих будет дисциплинировать в плане отношения к учебно-тренировочному процессу и самоотдачи на поле. Здесь присутствие Нурмагомедова будет нелишним. Конечно, в каждой шутке есть доля шутки. В раздевалке и в тренировочном процессе его присутствие не помешало бы. Оно дисциплинировало бы в плане самоотдачи», — цитирует слова Мамиашвили «РБ Спорт».

Нурмагомедов завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Российский боец неоднократно высказывался о любви к футболу и своём желании попробовать себя в этом виде спорта.

Ранее Нурмагомедов анонсировал следующий бой Шлеменко.

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