Лапорта заявил, что летом «Барселона» пыталась приобрести Неймара

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что каталонцы нынешним летом вели переговоры о возвращении форварда ПСЖ Неймара.
Лапорта заявил, что летом «Барселона» пыталась приобрести Неймара
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«Мы пытались подписать Неймара нынешним летом. После победы на выборах президента это казалось интересным вариантом. Он вышел с нами на связь и был одержим этой идеей. На то время мы несколько иначе интерпретировали правила финансового фейр-плей. Если бы мы знали о правилах Ла Лиги, то не делали бы этого предложения», — цитирует слова Лапорты ESPN со ссылкой на TV3.

Неймар уже выступал за каталонцев в период с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ.

Ранее Куман высказался об уходе Месси из «Барселоны».

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