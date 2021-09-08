Мхитарян высказался о возможном переходе в российский клуб

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Хавбек римской «Ромы» и национальной команды Армении Генрих Мхитарян поделился мнением о возможном трансфере в клуб из России.
Мхитарян высказался о возможном переходе в российский клуб
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«На данный момент я не могу оказаться в Российской премьер-лиге, так как играю за «Рому» и хорошо себя чувствую в Риме. Что будет дальше, покажет время. Никогда не говори «никогда», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Рому» четыре матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Мхитарян оценил решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

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