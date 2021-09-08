Мхитарян высказался о возможном переходе в российский клуб

Хавбек римской «Ромы» и национальной команды Армении Генрих Мхитарян поделился мнением о возможном трансфере в клуб из России.

«На данный момент я не могу оказаться в Российской премьер-лиге, так как играю за «Рому» и хорошо себя чувствую в Риме. Что будет дальше, покажет время. Никогда не говори «никогда», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Рому» четыре матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Мхитарян оценил решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.