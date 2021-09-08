Источник: «Спартак» намерен подписать футболиста «Васко да Гама» Бруно Гомеса в зимнее окно

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Московский «Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Васко да Гама» Бруно Гомеса в зимнее трансферное окно.
Источник: «Спартак» намерен подписать футболиста «Васко да Гама» Бруно Гомеса в зимнее окно
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Об этом со ссылкой на YouTube-канал Attention, Vascainos! сообщает Supervasco. По информации источника, «Спартак» заинтересован в кандидатуре бразильца и постарается подписать его в зимнее трансферное окно.

20-летний полузащитник является воспитанником клуба «Васко да Гама». В текущем сезоне он провёл за команду 18 матчей и отдал две результативные передачи. Контракт Гомеса с «Васко да Гама» рассчитан до декабря 2023 года. 

Ранее член совета директоров «Спартака» Клеймёнов пожелал терпения Карпину в сборной России.

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