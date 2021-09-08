В Госдуме считают, что запрет ФИФА «Зениту» — вмешательство в суверенные дела
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- РИА Новости
«Это вмешательство в наши суверенные дела. «Зенит» купил этих игроков, заплатил за них деньги. И ФИФА уж точно не может запрещать их использовать», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что не любит легионеров и считает их лишними в российском футболе.
По мнению Милонова, такими темпами ФИФА будет постоянно что-то запрещать из-за большого количества легионеров.
ФИФА запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.
Ранее Геннадий Орлов отреагировал на запрет ФИФА Клаудиньо и Малкому играть за «Зенит».