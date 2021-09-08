В Госдуме считают, что запрет ФИФА «Зениту» — вмешательство в суверенные дела

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) по бразильцам Малкому и Клаудиньо, которым запретили выступать за «Зенит».

«Это вмешательство в наши суверенные дела. «Зенит» купил этих игроков, заплатил за них деньги. И ФИФА уж точно не может запрещать их использовать», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что не любит легионеров и считает их лишними в российском футболе.

По мнению Милонова, такими темпами ФИФА будет постоянно что-то запрещать из-за большого количества легионеров.

ФИФА запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

Ранее Геннадий Орлов отреагировал на запрет ФИФА Клаудиньо и Малкому играть за «Зенит».