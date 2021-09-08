Пайкин заявил о необходимости цифровой трансформации в управлении спортом

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин заявил о необходимости цифровой трансформации в управлении спортом.
Пайкин заявил о необходимости цифровой трансформации в управлении спортом
  • © Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава»
  • Facebook

«Основные направления в развитии цифровой трансформации управления спортом — это создание общенационального спортивного рейтинга, который на единой платформе мог бы объединить данные о спортивной активности граждан, их личные достижения», — заявил Пайкин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.

По словам депутата, такой сервис позволит оценить количество граждан, занимающихся физкультурой, а также послужит более эффективному использованию бюджетных средств при создании спортивной инфраструктуры.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает играть значимую роль в международном спортивном сообществе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить