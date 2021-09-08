Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин заявил о необходимости цифровой трансформации в управлении спортом.

«Основные направления в развитии цифровой трансформации управления спортом — это создание общенационального спортивного рейтинга, который на единой платформе мог бы объединить данные о спортивной активности граждан, их личные достижения», — заявил Пайкин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.

По словам депутата, такой сервис позволит оценить количество граждан, занимающихся физкультурой, а также послужит более эффективному использованию бюджетных средств при создании спортивной инфраструктуры.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает играть значимую роль в международном спортивном сообществе.