Пайкин заявил о необходимости цифровой трансформации в управлении спортом
- © Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава»
«Основные направления в развитии цифровой трансформации управления спортом — это создание общенационального спортивного рейтинга, который на единой платформе мог бы объединить данные о спортивной активности граждан, их личные достижения», — заявил Пайкин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.
По словам депутата, такой сервис позволит оценить количество граждан, занимающихся физкультурой, а также послужит более эффективному использованию бюджетных средств при создании спортивной инфраструктуры.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает играть значимую роль в международном спортивном сообществе.