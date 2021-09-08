Чернышенко поручил проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко дал поручение проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях.
Чернышенко поручил проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Министерству спорта России, АНО «Цифровая экономика» в сотрудничестве с сотовыми операторами и представителями бизнес-сообщества необходимо проработать вопросы сбора данных и статистического подсчёта с учётом мирового опыта и предложений, поступивших во время дискуссии», — заявил вице-премьер на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.

Чернышенко отметил, что список предложений необходимо представить на рассмотрение в правительство в течении месяца.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин заявил о необходимости цифровой трансформации в управлении спортом.

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