Ринат Билялетдинов назвал игру сборной России невзрачной и неубедительной

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу сборной России над Мальтой в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Игра сборной России с Мальтой была невзрачная и неубедительная», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Он также раскритиковал игру мальтийской сборной.

«Действия вратаря соперника откровенно вызывали у меня улыбку, когда Мальта, подражая «Барселоне», катала мяч по своей штрафной — они ведь себе чуть два гола сами не забили!» — добавил Билялетдинов.

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Мальтой.