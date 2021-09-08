Ринат Билялетдинов назвал игру сборной России невзрачной и неубедительной
- РИА Новости
«Игра сборной России с Мальтой была невзрачная и неубедительная», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».
Он также раскритиковал игру мальтийской сборной.
«Действия вратаря соперника откровенно вызывали у меня улыбку, когда Мальта, подражая «Барселоне», катала мяч по своей штрафной — они ведь себе чуть два гола сами не забили!» — добавил Билялетдинов.
Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
Ранее Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Мальтой.