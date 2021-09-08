Игнатьев: думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил результаты национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Задача сборной России — выходить на чемпионат мира. Мы не отстаём от Хорватии. Семь очков — хороший результат. Думаю, что в октябрьских играх качество футбола будет иное. Но главное — результат», — цитирует Игнатьева Sport24.

По мнению тренера, в октябре болельщики увидят стабилизацию игры сборной России.

«Думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России и в октябре мы увидим стабилизацию нашего игрового варианта», — сказал он.

Напомним, что сборная Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.