Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Игнатьев: думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил результаты национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Игнатьев: думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России
  • © РФС

«Задача сборной России — выходить на чемпионат мира. Мы не отстаём от Хорватии. Семь очков — хороший результат. Думаю, что в октябрьских играх качество футбола будет иное. Но главное — результат», — цитирует Игнатьева Sport24.

По мнению тренера, в октябре болельщики увидят стабилизацию игры сборной России.

«Думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России и в октябре мы увидим стабилизацию нашего игрового варианта», — сказал он.

Напомним, что сборная Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить