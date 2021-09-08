Игнатьев: думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России
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«Задача сборной России — выходить на чемпионат мира. Мы не отстаём от Хорватии. Семь очков — хороший результат. Думаю, что в октябрьских играх качество футбола будет иное. Но главное — результат», — цитирует Игнатьева Sport24.
По мнению тренера, в октябре болельщики увидят стабилизацию игры сборной России.
«Думаю, Карпин закончил с поиском состава сборной России и в октябре мы увидим стабилизацию нашего игрового варианта», — сказал он.
Напомним, что сборная Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
После шести туров Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.
Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.