Goal: «Атлетико» потратил почти €1 млрд на покупку игроков за последние десять лет
- © Global Look Press
Об этом сообщил Goal España. По информации источника, за этот же период «Атлетико» заработал €932,25 млн на продаже своих игроков.
Эти цифры не являются официальными, так как клуб не раскрывает детали финансовых соглашений с другими командами.
По итогам трёх туров «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав семь очков.
Ранее ECA включила в состав исполкома представителей «Атлетико», «Интера» и «Тоттенхэма».