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Goal: «Атлетико» потратил почти €1 млрд на покупку игроков за последние десять лет

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За последние десять лет мадридский «Атлетико» потратил €996 млн на покупку новых футболистов.
Goal: «Атлетико» потратил почти €1 млрд на покупку игроков за последние десять лет
  • © Global Look Press

Об этом сообщил Goal España. По информации источника, за этот же период «Атлетико» заработал €932,25 млн на продаже своих игроков.

Эти цифры не являются официальными, так как клуб не раскрывает детали финансовых соглашений с другими командами.

По итогам трёх туров «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав семь очков.

Ранее ECA включила в состав исполкома представителей «Атлетико», «Интера» и «Тоттенхэма».

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