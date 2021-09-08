Goal: «Атлетико» потратил почти €1 млрд на покупку игроков за последние десять лет

За последние десять лет мадридский «Атлетико» потратил €996 млн на покупку новых футболистов.

Об этом сообщил Goal España. По информации источника, за этот же период «Атлетико» заработал €932,25 млн на продаже своих игроков.

Эти цифры не являются официальными, так как клуб не раскрывает детали финансовых соглашений с другими командами.

По итогам трёх туров «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав семь очков.

Ранее ECA включила в состав исполкома представителей «Атлетико», «Интера» и «Тоттенхэма».