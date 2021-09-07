На форуме «Россия — спортивная держава» откроют в режиме телемоста 16 объектов

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На IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» 8 сентября в Казани в МВЦ «Казань Экспо» состоится открытие в режиме телемоста 16 спортивных объектов в 13 регионах страны.
На форуме «Россия — спортивная держава» откроют в режиме телемоста 16 объектов
  • Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава»
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Как сообщает пресс-служба форума, эти объекты построены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин, помощник президента Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Объекты спортивной инфраструктуры будут открыты в Удмуртии, Ярославской, Воронежской, Тверской, Мурманской, Саратовской, Калининградской, Калужской областях, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Татарстане, Красноярском крае и Чеченской Республике.

Ранее сообщалось, что президент ассоциации «СпортАккорд» и Всемирного объединения международных спортивных федераций (GAISF) Рафаэль Кьюлли примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.

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