Источник: футбольный агент Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы продажи Ларссона

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В феврале 2021 года футбольный агент Франко Камоцци отправил жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой письмо, в котором попросил 10% от суммы возможного трансфера нападающего Джордана Ларссона в другой клуб.
Источник: футбольный агент Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы продажи Ларссона
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«Дорогая Зарема, я хотел бы обсудить с вами оформление нашего соглашения в отношении игрока Джордана Ларссона. Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10% от будущих трансферных сборов, полученных «Спартаком» от любого третьего клуба. Я имею в виду два возможных решения для включения такого механизма:

А. Мы подписываем дополнение к моему договору о скаутинге, в соответствии с которым такой условный платёж будет представлять собой «бонус» в дополнение к ежемесячной фиксированной плате.

Б. Мы подписываем эксклюзивный мандат, в соответствии с которым клуб назначает меня посредником при будущей продаже игрока третьему клубу при уплате комиссии, равной 10% от суммы транзакции.

Я ценю ваше внимание к вышеизложенному и любые предложения с вашей стороны. Как только мы определим лучший юридический путь для клуба, я напрямую свяжу ваш юридический отдел с моим юристом, чтобы определить текст соглашения», — говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале BlackMirror.

В нынешнем сезоне Ларссон провёл за «Спартак» восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвёл итоги летнего трансферного окна для московского клуба.

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