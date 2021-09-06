В фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре будет продаваться алкоголь

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Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира-2022 Фатма Аль-Наими заявила, что продажа алкоголя будет доступна болельщикам во время турнира.

«Алкоголь  — это не часть нашей культуры, но он будет доступен в определённых зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном чемпионате мира — фанаты активно их посещали. Доступ к алкоголю будет в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами. Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей», — цитирует Аль-Наими «Чемпионат».

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. 

Ранее Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022.

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