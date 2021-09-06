Боец UFC считает, что Волков ещё может стать чемпионом организации
«Волков здорово боксирует. Он великолепно выглядел против Харриса, а также классно смотрелся против Оверима. Он блестящий боец, просто огромный. Намного выше меня. Думаю, что у него есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом в ближайшее время», — заявил Аспиналл в интервью YouTube-каналу MMA on Point.
Последний поединок Волков провёл в июне 2021 года, проиграв единогласным решением судей французу Сирилю Гану. Следующим соперником Волкова станет поляк Мартин Тыбура. Бой состоится на турнире UFC 267.
Ранее сообщалось, что Махачев подерётся с дос Аньосом на турнире UFC 267.