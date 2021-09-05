Александер-Арнольд заявил, что Стерлинг является кумиром для всех англичан

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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд рассказал, кто является для него примером для подражания.
Александер-Арнольд заявил, что Стерлинг является кумиром для всех англичан
  • Reuters

«Путь Рахима от парня до мужчины был впечатляющим. Он кумир для всех англичан. Для меня он также пример для подражания, кумир», — цитирует Александра-Арнольда The Guardian.

По славам защитника сборной Англии, Стерлинг превратился в футболиста мирового класса, оставшись при этом потрясающим человеком.

2 сентября сборная Англии на выезде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года разгромила Венгрию со счётом 4:0. 

5 сентября Англия сыграет с Андоррой в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19:00 мск. 

Англия не проиграла ни одного матча в отборочном турнире и занимает первое место в группе I, набрав 12 очков. 

Ранее Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». 

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