Клопп намерен взять паузу в работе после окончания контракта с «Ливерпулем»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о желании взять паузу в работе после окончания контракта с мерсисайдским клубом.
Клопп намерен взять паузу в работе после окончания контракта с «Ливерпулем»
  • Reuters

«Когда мой контракт с клубом закончится, хочу сначала вспомнить, что значит вести нормальную жизнь. Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу», — цитирует Клоппа RTL

54-летний немецкий специалист отметил, что любит свою работу, но у него нет возможности отключиться от неё.

Действующий контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года. 

Под руководством Клоппа красные выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов. 

Ранее «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче третьего тура АПЛ. 

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