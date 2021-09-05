Клопп намерен взять паузу в работе после окончания контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о желании взять паузу в работе после окончания контракта с мерсисайдским клубом.

«Когда мой контракт с клубом закончится, хочу сначала вспомнить, что значит вести нормальную жизнь. Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу», — цитирует Клоппа RTL.

54-летний немецкий специалист отметил, что любит свою работу, но у него нет возможности отключиться от неё.

Действующий контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года.

Под руководством Клоппа красные выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов.

Ранее «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче третьего тура АПЛ.