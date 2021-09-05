Деменко считает, что сборная Кипра создала слишком много моментов у ворот России

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко подверг критической оценке игру сборной России в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022 с командой Кипра.

«Честно сказать, после матча с Хорватией команда сегодня не очень понравилась. Да, выиграли в два мяча, молодцы, но игра в обороне сегодня была проблемной. С Хорватией все было более надёжно, без потерь, а сегодня Кипр создал достаточно много у наших ворот. Думаю, дело было в расслабленности наших игроков. Думаю, что Карпин похвалит игроков за победу, но разговор о тех вещах, которые ему не понравились, точно будет. Пугает то, что в центре защиты у нас практически нет футболистов на игру с Мальтой. Если в полузащите и атаке выбор игроков большой, то в обороне при травме Джикии или Дивеева будут большие проблемы. Кого поставить в таком случае, неизвестно. Подобные матчи против команд уровня Кипра — это возможность отработать тренерские установки, поиграть в своё удовольствие. А мы видим напряжение в действиях игроков, которого не было с Хорватией. И если бы сегодня мы сыграли также, то выиграли бы с крупным счётом», — цитирует слова Деменко Rusfootball.info.

В следующем туре квалификации чемпионата мира-2022 Россия примет Мальту. Игра пройдет 7 сентября в Москве и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ранее Бородюк заявил, что с точки зрения качества игры сборной России есть очень много вопросов.