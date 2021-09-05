Бородюк: с точки зрения качества игры сборной России есть очень много вопросов

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказал мнение о победе национальной команды над Кипром (2:0) в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

«Сборная России оставила двойственное впечатление. С одной стороны, есть результат. Это очень важно, когда ты проводишь отборочный турнир. А с точки зрения качества игры есть очень много вопросов. На них пусть отвечает главный тренер и его штаб. Мне нет смысла говорить об этом что-либо, пускай они сами, футболисты и тренерский штаб, посмотрят последние 15-20 минут и сделают выводы. Сейчас эти команды, Кипра и Мальты, естественно мы должны обыгрывать. Потому петь дифирамбы или критиковать сборную нет смысла. Сборная набрала три очка — это хорошо, а над качеством игры предстоит ещё много работать. Шансы сборной России будут решаться в двух выездных матчах — против команд Хорватии и Словении, а также домашней игре со Словакией. У словенцев появляется шанс, они сегодня выиграли, у них теперь семь очков. В этих трёх матчах решится судьба путёвки на чемпионат мира. Желаю сборной России, чтобы она эти три матча сыграла уверенно и достойно», — цитирует Бородина ТАСС.

В шестом туре квалификации чемпионата мира сборная России на своем поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября в Москве и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Ранее телеведущий Соловьёв раскритиковал игру сборной России в матче с Кипром.