«Чемпионат»: Божович сменит Парфёнова на посту главного тренера тульского «Арсенала»

Бывший тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович близок к тому, чтобы возглавить тульский «Арсенал».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Божович и «Арсенал» близки к договорённости по контракту и в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Напомним, что нынешним главным тренером тульской команды является Дмитрий Парфёнов.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) туляки набрали четыре очка и расположились на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» победил тульский «Арсенал» в матче шестого тура РПЛ.