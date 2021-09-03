Захарова высказалась о давлении на российских спортсменов на международных соревнованиях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об оказываемом на российских спортсменов давлении на международных соревнованиях.

«Были времена. Не ностальгирую, вот уж точно нет. Но что-то важное утеряно, надеюсь, не безвозвратно. Сегодня, наверное, у наших нашли бы допинг или просто не дали бы визы ключевым игрокам, как не дают их спортсменам, артистам, бизнесменам», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя публикацию фотографии с матча Суперсерии между сборными СССР и Канады по хоккею.

Она также отметила, что с детства любит Валерия Харламова и Фила Эспозито.

«Подменяя соревновательность и конкуренцию протекционизмом, основанном на обмане, партнёры в первую очередь наносят удар по самим себе. Сейчас, возможно, это не столь очевидно, но в среднесрочной перспективе результат будет налицо», — добавила она.

В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова о борьбе с допингом. Закон касается уголовного преследования определённых лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что США под предлогом допинговых нарушений будут пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой своим интересам на международных соревнованиях.