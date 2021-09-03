Кьеза: Италия должна была победить Болгарию

Вингер сборной Италии по футболу Федерико Кьеза прокомментировал ничейный результат в матче с Болгарией (1:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Я в восторге от своего гола, но мы должны были победить, а мы этого не сделали. Теперь Италия должна поехать в Швейцарию и сыграть так, как действительно это умеет. Было бы лучше взять сегодня три очка дома, мы хотели победить, и сейчас мы должны сосредоточиться на следующем матче. Первая игра в сезоне всегда самая сложная. Год назад мы сыграли вничью с Боснией, однако по мере продвижения мы доказали, что можем добиться хороших результатов», — приводит слова Кьезы Rai Sport.

Следующий матч отбора к чемпионату мира-2022 сборная Италии проведет 5 сентября на выезде против Швейцарии. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Италия сыграла вничью с Болгарией в квалификации ЧМ-2022.