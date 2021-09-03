Кьеза: Италия должна была победить Болгарию

Короткая ссылка
Вингер сборной Италии по футболу Федерико Кьеза прокомментировал ничейный результат в матче с Болгарией (1:1) в квалификации чемпионата мира-2022.
Кьеза: Италия должна была победить Болгарию
  • Reuters
  • © Jennifer Lorenzini

«Я в восторге от своего гола, но мы должны были победить, а мы этого не сделали. Теперь Италия должна поехать в Швейцарию и сыграть так, как действительно это умеет. Было бы лучше взять сегодня три очка дома, мы хотели победить, и сейчас мы должны сосредоточиться на следующем матче. Первая игра в сезоне всегда самая сложная. Год назад мы сыграли вничью с Боснией, однако по мере продвижения мы доказали, что можем добиться хороших результатов», — приводит слова Кьезы Rai Sport.

Следующий матч отбора к чемпионату мира-2022 сборная Италии проведет 5 сентября на выезде против Швейцарии. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Италия сыграла вничью с Болгарией в квалификации ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить