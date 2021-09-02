Гришин: «Локомотив» дал Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдёт

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Тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал новость о том, что полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили перейдёт в столичный «Локомотив».
Гришин: «Локомотив» дал Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдёт
  • © pfc-cska.com

«Константин — амбициозный игрок, который хочет играть. Он правильно делает, что переходит в «Локомотив». Мухин занял его место в ЦСКА, и он практически не играет. Для него это хороший трансфер», — цитирует Гришина Sport24.

Тренер отметил, что любой футболист хочет больше зарабатывать.

«Локомотив» дал Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдёт», — сказал он.

В нынешнем сезоне Марадишвили провёл три матча в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» во время паузы на международные матчи.

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