Гришин: «Локомотив» дал Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдёт
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«Константин — амбициозный игрок, который хочет играть. Он правильно делает, что переходит в «Локомотив». Мухин занял его место в ЦСКА, и он практически не играет. Для него это хороший трансфер», — цитирует Гришина Sport24.
Тренер отметил, что любой футболист хочет больше зарабатывать.
«Локомотив» дал Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдёт», — сказал он.
В нынешнем сезоне Марадишвили провёл три матча в Российской премьер-лиге и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» во время паузы на международные матчи.