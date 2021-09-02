Песьяков покинул расположение сборной России

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Тренерский штаб сборной России принял решение о возвращении вратаря Сергея Песьякова в расположение «Ростова».
Песьяков покинул расположение сборной России
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«На первом этапе подготовительных сборов для выбора первого номера на игру с хорватами мы хотели посмотреть в деле как можно больше голкиперов. Песьякова я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось две встречи и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть Сергея в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные голкиперы останутся до конца этих сборов», — цитирует тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова официальный сайт Российского футбольного союза.

4 сентября Россия проведёт матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Кипром. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Испании обслужит матч отбора ЧМ-022 Кипр — Россия.

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