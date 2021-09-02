На стадионе «Тоттенхэма» произошёл пожар

На стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» произошёл пожар.

Как сообщает The Sun, пожар произошёл утром 2 сентября. Огонь вспыхнул на стадионе лондонского футбольного клуба, однако подоспевшим на место происшествия пожарным удалось быстро потушить его. Отмечается, что всё заняло не более часа.

При этом известно, что из-за инцидента со стадиона «Тоттенхэма» были экстренно эвакуированы около 300 человек. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Стадион «Тоттенхэм Хотспур» был официально открыт в 2019 году. Его вместимость составляет 62 062 зрителя.

Ранее сообщалось, что защитник испанской «Барселоны» бразилец Эмерсон Роял перешёл в лондонский «Тоттенхэм».