СЭ: организация матча Россия — Хорватия может помочь увеличить посещаемость матчей РПЛ

Представители Роспотребнадзора, побывавшие на стадионе «Лужники» в Москве на матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии, на очень высоком уровне оценили обеспечение санитарной безопасности со стороны Российского футбольного союза (РФС).

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