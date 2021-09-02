СЭ: организация матча Россия — Хорватия может помочь увеличить посещаемость матчей РПЛ
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Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, организация встречи может помочь увеличить посещаемость игр Российской премьер-лиги.
Напомним, что максимальное число зрителей на матчах РПЛ в зависимости от региона колеблется от 500 человек до 30% от общей вместимости стадиона.
Матч Россия — Хорватия завершился со счётом 0:0. На встрече присутствовали 18 708 зрителей.
Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» смогут посетить до 5 тыс. зрителей.