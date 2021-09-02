Соболев эффектно обыграл Кофрие на тренировке «Спартака»

В сети появился видеофрагмент с тренировки московского «Спартака», на котором нападающий команды Александр Соболев обыгрывает недавно приобретённого защитника Максимилиано Кофрие.

Соболев опубликовал видеозапись в сториз в своём Instagram-аккаунте. На видео форвард «Спартака» несколько раз с помощью финтов обыгрывает Кофрие, после чего наносит удар по воротам.

Кофрие пополнил состав «Спартака» в нынешнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за молодёжные команды «Андерлехта» и «Стандарда», а его последним клубом был «Сент-Трюйден»

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу приобретения защитника Максимилиано Кофрие.