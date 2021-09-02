Соболев эффектно обыграл Кофрие на тренировке «Спартака»

Короткая ссылка
В сети появился видеофрагмент с тренировки московского «Спартака», на котором нападающий команды Александр Соболев обыгрывает недавно приобретённого защитника Максимилиано Кофрие.
Соболев эффектно обыграл Кофрие на тренировке «Спартака»
  • @fcsm_official
  • Twitter

Соболев опубликовал видеозапись в сториз в своём Instagram-аккаунте. На видео форвард «Спартака» несколько раз с помощью финтов обыгрывает Кофрие, после чего наносит удар по воротам.

Кофрие пополнил состав «Спартака» в нынешнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за молодёжные команды «Андерлехта» и «Стандарда», а его последним клубом был «Сент-Трюйден»

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу приобретения защитника Максимилиано Кофрие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить