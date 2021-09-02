Малафеев назвал успешным дебют Карпина в сборной России

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России поделился мнением о ничьей национальной команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.

«Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Сборная выглядела достойно, а игроки проявили себя и не подвели возложенное на них доверие. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счёт», — цитирует Малафеева Sport24.

Вратарь отметил, что ему нравятся изменения в сборной России.

«Учитывая, что Карпин имел меньше недели на подготовку к игре с сильной командой, его дебют можно назвать успешным. Команда нравится не только мне, но и большинству российских болельщиков», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.