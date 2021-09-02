Малафеев назвал успешным дебют Карпина в сборной России

Короткая ссылка
Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России поделился мнением о ничьей национальной команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.
Малафеев назвал успешным дебют Карпина в сборной России
  • © РФС

«Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Сборная выглядела достойно, а игроки проявили себя и не подвели возложенное на них доверие. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счёт», — цитирует Малафеева Sport24.

Вратарь отметил, что ему нравятся изменения в сборной России.

«Учитывая, что Карпин имел меньше недели на подготовку к игре с сильной командой, его дебют можно назвать успешным. Команда нравится не только мне, но и большинству российских болельщиков», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить