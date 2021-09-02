Малафеев предположил, кто из вратарей может выйти в старте сборной России против Кипра и Мальты

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Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России предположил, кто из голкиперов может занять место в воротах национальной команды в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Малафеев предположил, кто из вратарей может выйти в старте сборной России против Кипра и Мальты
  • РИА Новости

«Мне почему-то кажется, что против таких соперников, как Кипр и Мальта, вполне могут выйти в старте Песьяков, Лунёв и другие», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс»

При этом он отметил, что доволен игрой Маринато Гилерме, который оставил свои ворота в матче с Хорватией в неприкосновенности. 

Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0. 

Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия также с семью очками — на первой строчке.

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Россия также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве. 

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о матче сборной России с Хорватией. 

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