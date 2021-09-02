Малафеев предположил, кто из вратарей может выйти в старте сборной России против Кипра и Мальты
- РИА Новости
«Мне почему-то кажется, что против таких соперников, как Кипр и Мальта, вполне могут выйти в старте Песьяков, Лунёв и другие», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что доволен игрой Маринато Гилерме, который оставил свои ворота в матче с Хорватией в неприкосновенности.
Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.
Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия также с семью очками — на первой строчке.
В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Россия также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о матче сборной России с Хорватией.