Малафеев предположил, кто из вратарей может выйти в старте сборной России против Кипра и Мальты

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России предположил, кто из голкиперов может занять место в воротах национальной команды в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мне почему-то кажется, что против таких соперников, как Кипр и Мальта, вполне могут выйти в старте Песьяков, Лунёв и другие», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что доволен игрой Маринато Гилерме, который оставил свои ворота в матче с Хорватией в неприкосновенности.

Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.

Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия также с семью очками — на первой строчке.

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Россия также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о матче сборной России с Хорватией.