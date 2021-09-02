Карпин объяснил, почему опустил Головина в центр поля в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему отправил полузащитника Александра Головина в центр поля в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 с национальной командой Хорватии.

«Александр опустил в центра поля, потому что на мой взгляд он — центральный полузащитник, а не фланговый. Алексей Ионов и Арсен постоянно играют на фланге, а Головин в центре поля должен был помочь, особенно с его объёмом. Футболист такого уровня он может, что угодно. В том числе наладить контроль. Доволен им. Но не сомневаюсь, что он может играть ещё лучше», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин заявил, что не спрашивал у Кафанова, почему он выбрал Гилерме.