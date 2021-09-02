Карпин: не спрашивал у Кафанова, почему он выбрал Гилерме

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не спрашивал у тренера вратарей Виталия Кафанова о причинах, по которым он выбрал Маринато Гильерме в качестве голкипера на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 с национальной командой Хорватии.

«Не спрашивал у Кафанова, почему он выбрал Гилерме. До того, как он сказал, что будет Маринато, мы обсуждали плюсы и минусы всех голкиперов. Но насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких игр», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин поделился мнением о ничье с Хорватией в игре отбора ЧМ-2022.

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