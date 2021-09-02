Карпин: когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему в стартовый состав на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года не попал ни один ярко выраженный нападающий.

«Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Алексеем выдергивались центральные защитники соперника. Должны были использовать эти разрывы между линиями. Задумка такая была, но получилось не всё. Для прессинга — что центральный нападающий, что Миранчук может это выполнять», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Также тренер высказался об игре 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы выглядел хорошо, не тушевался. Были потери, но это всё от большого желания», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин заявил, что Онопко во время матча с Хорватией слушал радио про любовь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить