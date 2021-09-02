Карпин: когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему в стартовый состав на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года не попал ни один ярко выраженный нападающий.

«Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Алексеем выдергивались центральные защитники соперника. Должны были использовать эти разрывы между линиями. Задумка такая была, но получилось не всё. Для прессинга — что центральный нападающий, что Миранчук может это выполнять», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Также тренер высказался об игре 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы выглядел хорошо, не тушевался. Были потери, но это всё от большого желания», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин заявил, что Онопко во время матча с Хорватией слушал радио про любовь.