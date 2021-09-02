Карпин: когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком
«Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Алексеем выдергивались центральные защитники соперника. Должны были использовать эти разрывы между линиями. Задумка такая была, но получилось не всё. Для прессинга — что центральный нападающий, что Миранчук может это выполнять», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Также тренер высказался об игре 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна.
«Арсен для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы выглядел хорошо, не тушевался. Были потери, но это всё от большого желания», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.
Ранее Карпин заявил, что Онопко во время матча с Хорватией слушал радио про любовь.