Главный тренер сборной Хорватии высказался о ничье с Россией в матче отбора ЧМ-2022

Главный тренер национальной команды Хорватии Златко Далич поделился мнением о ничье со сборной России в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Получить очко против сборной России в гостях — отлично. Доволен всем кроме результата. Считаю, хорошо провели игру, контролировали ход матча, но не смогли забить. У нас были проблемы. Мы лишились основного защитника и у нас была всего одна тренировка до встречи», — цитирует Далича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин отреагировал на ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.