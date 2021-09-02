Главный тренер сборной Хорватии высказался о ничье с Россией в матче отбора ЧМ-2022
«Получить очко против сборной России в гостях — отлично. Доволен всем кроме результата. Считаю, хорошо провели игру, контролировали ход матча, но не смогли забить. У нас были проблемы. Мы лишились основного защитника и у нас была всего одна тренировка до встречи», — цитирует Далича «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.
Ранее Карпин отреагировал на ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.