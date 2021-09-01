Генич сообщил, что Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС

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Спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что его коллеге Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в Российском футбольном союзе (РФС).
Генич сообщил, что Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
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«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал Генич в своём Telegram-канале.

Напомним, Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ» после интервью с полузащитником футбольного клуба «Ростов» Павлом Мамаевым. Комментатор сообщил, что не хотел участвовать в этом проекте, который, по его мнению, не был похож на программу спортивного телеканала.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с телеканала.

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