Генич сообщил, что Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС

Спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что его коллеге Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в Российском футбольном союзе (РФС).

«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал Генич в своём Telegram-канале.

Напомним, Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ» после интервью с полузащитником футбольного клуба «Ростов» Павлом Мамаевым. Комментатор сообщил, что не хотел участвовать в этом проекте, который, по его мнению, не был похож на программу спортивного телеканала.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с телеканала.