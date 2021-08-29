Футболист «Мальмё» Ларссон: ничего не знаю о «Зените»

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Футболист «Мальмё» Эрик Ларссон высказался по поводу жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором шведскому клубу предстоит сыграть с петербургским «Зенитом».

«Я не знаю ничего о «Зените», кроме того, что они стали победителями чемпионата России. Мы будем разбирать их игру. Надеюсь, найдём слабые места, которыми сможем воспользоваться. Очень важно хорошо сыграть в Санкт-Петербурге. Если мы сумеем набрать очки там, то будем в хорошем положении, поскольку в Швеции мы всегда играем здорово, благодаря нашим болельщикам», — цитирует слова Ларссона Expressen

Помимо «Зенита» и «Мальмё», в группу H попали лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Ранее в «Зените» сообщили, что гостевой матч ЛЧ с «Челси» может пройти на нейтральном поле.

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