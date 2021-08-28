Матыцин поздравил российских фехтовальщиков с завоеванием медалей Паралимпиады в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил фехтовальщиков Людмилу Васильеву и Никиту Нагаева с завоеванием бронзовых медалей на Паралимпийских играх в Токио.

«Для Никиты это уже вторая медаль, выигранная на Паралимпиаде в Японии, ранее он в составе мужской команды завоевал золото в фехтовании на шпагах. Наш спортсмен прекрасно выступил в индивидуальных соревнованиях рапиристов», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также напомнил, что Нагаев в поединке за бронзу лидировал на протяжении всей встречи и нанёс сопернику из Италии поражение со счётом 15:11.

«Людмила Васильева, чемпионка мира и бронзовый призёр Игр-2020 в командном турнире шпажисток, показала достойное выступление в соревнованиях рапиристок и в поединке за бронзовую медаль одержала красивую победу над сильной соперницей из Китая», — добавил глава Минспорта.

Ранее Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием медалей Паралимпиады в Токио.