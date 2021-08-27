Шварц похвалил игроков «Динамо» за качественный футбол в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом» (1:1).
Шварц похвалил игроков «Динамо» за качественный футбол в матче с «Локомотивом»
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«Сегодня я очень доволен качеством нашей игры. Мы очень хорошо и дисциплинированно оборонялись, не дав «Локо» сыграть на контратаках», — приводит слова немецкого специалиста «Чемпионат».

Шварц согласился, что футболист «Динамо» Диего Лаксальт был справедливо выбран лучшим игроком матча, поскольку уругвайский хавбек провёл очень качественную игру.

«Жаль, не получилось реализовать те моменты, которые были: забили только один мяч. К сожалению, не очень доволен результатом, но горжусь качеством игры», — добавил он.

«Динамо» набрало 13 очков и опустилось на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» с 12 баллами занял четвёртое место.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча с «Динамо».

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