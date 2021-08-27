Газзаев не верит в успешное выступление «Спартака» в Лиге Европы

Короткая ссылка
Победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в Лиге Европы сезона-2021/22.
Газзаев не верит в успешное выступление «Спартака» в Лиге Европы
  • РИА Новости

«Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов. Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, видно невооружённым глазом, что в «Спартаке» большие проблемы.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Ранее чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что у «Спартака» нет никаких шансов в ЛЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить