Газзаев не верит в успешное выступление «Спартака» в Лиге Европы

Победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в Лиге Европы сезона-2021/22.

«Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов. Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, видно невооружённым глазом, что в «Спартаке» большие проблемы.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Ранее чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что у «Спартака» нет никаких шансов в ЛЕ.