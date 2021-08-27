Большунов не поедет на фестиваль Фуркада в Анси

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение не принимать участие в фестивале Nordic Festival в Анси, который проводит известный в прошлом биатлонист Мартен Фуркад.

Как сообщает «Матч ТВ», 24-летний спортсмен должен был выступить на соревнованиях, однако организаторы фестиваля подтвердили, что его там не будет.

Отказался от поездки во французский Анси также российский биатлонист Матвей Елисеев.

Фестиваль француза Фуркада должен состояться 4—5 сентября. В его рамках также пройдут соревнования лыжников.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонках с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.