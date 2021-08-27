Большунов не поедет на фестиваль Фуркада в Анси

Короткая ссылка
Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение не принимать участие в фестивале Nordic Festival в Анси, который проводит известный в прошлом биатлонист Мартен Фуркад.
Большунов не поедет на фестиваль Фуркада в Анси
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает «Матч ТВ», 24-летний спортсмен должен был выступить на соревнованиях, однако организаторы фестиваля подтвердили, что его там не будет.

Отказался от поездки во французский Анси также российский биатлонист Матвей Елисеев.

Фестиваль француза Фуркада должен состояться 4—5 сентября. В его рамках также пройдут соревнования лыжников.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонках с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить