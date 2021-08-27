Этап серии Гран-при по фигурному катанию перенесён из Китая в Италию

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Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) приняло решение перенести третий этап серии Гран-при по фигурному катанию из китайского Чунцина в итальянский Турин.
Этап серии Гран-при по фигурному катанию перенесён из Китая в Италию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ISU, соревнования пройдут, согласно расписанию, 4—7 ноября. В федерации подтвердили, что Китай сам обратился в ISU с заявлением о невозможности принять турнир.

В качестве замены, помимо Турина, рассматривались венгерский Дебрецен и американский Норвуд.

Первый этап Гран-при должен пройти в Лас-Вегасе (США) 22—24 октября. Этап в Сочи состоится 26—28 ноября.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал отказ украинских фигуристов участвовать в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

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