Этап серии Гран-при по фигурному катанию перенесён из Китая в Италию
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ISU, соревнования пройдут, согласно расписанию, 4—7 ноября. В федерации подтвердили, что Китай сам обратился в ISU с заявлением о невозможности принять турнир.
В качестве замены, помимо Турина, рассматривались венгерский Дебрецен и американский Норвуд.
Первый этап Гран-при должен пройти в Лас-Вегасе (США) 22—24 октября. Этап в Сочи состоится 26—28 ноября.
Ранее двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал отказ украинских фигуристов участвовать в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.