Goal: «Реал» намерен продать Азара в связи с приобретением Мбаппе

Короткая ссылка
Руководство «Реала» выставило на трансфер бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Goal: «Реал» намерен продать Азара в связи с приобретением Мбаппе
  • Reuters

Как сообщает Goal, дело в том, что команда из столицы Испании хочет заработать денег, поскольку надеется в скором времени заполучить форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер 22-летнего француза обойдётся сливочным в €170 млн.

Азар перешёл из «Челси» в «Реал» летом 2019 года за €115 млн. В начале карьеры бельгиец выступал за «Лилль». 30-летний форвард в прошлом сезоне принял участие в 14 матчах Примеры. Бельгиец забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить