Goal: «Реал» намерен продать Азара в связи с приобретением Мбаппе

Руководство «Реала» выставило на трансфер бельгийского полузащитника Эдена Азара.

Как сообщает Goal, дело в том, что команда из столицы Испании хочет заработать денег, поскольку надеется в скором времени заполучить форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер 22-летнего француза обойдётся сливочным в €170 млн.

Азар перешёл из «Челси» в «Реал» летом 2019 года за €115 млн. В начале карьеры бельгиец выступал за «Лилль». 30-летний форвард в прошлом сезоне принял участие в 14 матчах Примеры. Бельгиец забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе.