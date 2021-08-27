Махачев хотел бы подраться с Фергюсоном

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал о желании подраться с бывшим временным чемпионом в лёгком весе американцем Тони Фергюсоном.
Махачев хотел бы подраться с Фергюсоном
  • РИА Новости

«Если посмотреть по моей карьере, то подраться с Тони или Рафаэлем Дос Аньосом — нет разницы. Хотя я хотел бы больше подраться с Тони, честно говоря», — цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что руководствуется только спортивным интересом. Махачев также добавил, что возможно его будут критиковать за вызов, потому что Фергюсон находится не в лучшей форме.

«А у меня же не было раньше шансов с ним подраться, потому что я был за топ-15, а сейчас он уже ниже меня в рейтинге, и получается, что теперь я ему даю шанс», — сказал Махачев.

Махачев проведёт поединок против бразильца Рафаэля Дос Аньоса 30 октября на UFC 267.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов желает вернуть на пост главного тренера «Спартака» Олега Романцева. 

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