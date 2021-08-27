Черчесов пожелал «Спартаку» и «Легии» выйти из группы в ЛЕ
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«Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провёл, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока. Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба. В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и Кубок страны, и это очень яркие воспоминания», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Он также рассказал, что до сих пор поддерживает отношения с руководством «Легии». Станислав пожелал обеим командам выйти из группы Лиги Европы.
Черчесов был главным тренером «Легии» с 2015 по 2016 год. Он также на протяжении одного сезона возглавлял «Спартак», за который в качества футболиста провёл 200 матчей.
По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и «Легией».
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги Европы.