Черчесов пожелал «Спартаку» и «Легии» выйти из группы в ЛЕ

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
Черчесов пожелал «Спартаку» и «Легии» выйти из группы в ЛЕ
  • ©spartak.com

«Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провёл, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока. Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба. В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и Кубок страны, и это очень яркие воспоминания», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Он также рассказал, что до сих пор поддерживает отношения с руководством «Легии». Станислав пожелал обеим командам выйти из группы Лиги Европы.

Черчесов был главным тренером «Легии» с 2015 по 2016 год. Он также на протяжении одного сезона возглавлял «Спартак», за который в качества футболиста провёл 200 матчей.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и «Легией».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги Европы.

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