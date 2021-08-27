КДК не будет изучать эпизод со скандальным голом «Ахмата»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не станет разбирать эпизод с голом грозненского «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

«У КДК на данный момент нет оснований для рассмотрения данного эпизода», — сообщил «Чемпионату» председатель комитета Артур Григорьянц.

На 31-й минуте матча «Ахмат» открыл счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник «Арсенала», заметив, что его партнёр лежит на газоне, выбил мяч. Полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша перехватил его, устремился в атаку, ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда нападающий Мохамед Конате забил гол.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выступил с заявлением по поводу скандального гола от «Ахмата».