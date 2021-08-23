Экс-футболист ЦСКА Сердеров: никогда не буду играть в РПЛ в командах ниже первой восьмёрки

Российский нападающий хорватского клуба «Истра 1961» Сердер Сердеров ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«После «Енисея» понял: если играть в России, то только в команде из первой восьмёрки РПЛ. Никогда не буду играть в России в командах ниже уровнем», — цитирует Сердерова Sport24.

По его словам, у него несколько раз были предложения от клубов из России из нижней части турнирной таблицы, но он всегда просил агента искать ему варианты в Европе. Кроме того, форвард отметил, что ему подходят больше чемпионаты с более открытым стилем игры.

«В России долго был закрытый футбол в пять защитников. Только сейчас начались какие-то изменения», — добавил Сердеров.

Сердеров является воспитанником ЦСКА. За «Истру» он выступает с августа 2021 года.

Ранее министр спорта Подмосковья заявил, что легионеры в РПЛ вредят и не дают развиваться российским футболистам.