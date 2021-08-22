Зверев — о матче с Циципасом на турнире в Цинциннати: это была великая битва
«Это большое соперничество, в нём много огня и эмоций. Перед Открытым чемпионатом США мы не хотели ничего давать друг другу, что и показал матч», — сказал после игры Зверев.
По его словам, все последние матчи с Циципасом были очень тяжёлыми и напряжёнными.
«Это была великая битва», — добавил он.
Теперь Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который переиграл своего соотечественника Даниила Медведева.
Ранее Медведев прокомментировал столкновение с камерой во время матча с Рублёвым.