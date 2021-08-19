Фанат «Челси» на открытой тренировке призвал убрать Вернера из команды
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Как сообщает Sport Bible, болельщикам предоставили возможность сделать прогноз на предстоящий матч с «Арсеналом». Тем не менее один из фанатов, взяв микрофон, призвал убрать Вернера из клуба.
Остальные болельщики встретили данное заявление недовольным гулом.
Вернер перешёл в «Челси» в июне 2020 года. Он провёл за команду 52 матча, забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» выкупила Темми Абрахама у «Челси».
A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session 😳😂 pic.twitter.com/flZThV3wvQ— Alko 🇹🇷 (@AlkoJuice) August 18, 2021