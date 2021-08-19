Фанат «Челси» на открытой тренировке призвал убрать Вернера из команды

Фанат лондонского «Челси» на открытой тренировке команды призвал убрать нападающего Тимо Вернера из клуба.

Как сообщает Sport Bible, болельщикам предоставили возможность сделать прогноз на предстоящий матч с «Арсеналом». Тем не менее один из фанатов, взяв микрофон, призвал убрать Вернера из клуба.

Остальные болельщики встретили данное заявление недовольным гулом.

Вернер перешёл в «Челси» в июне 2020 года. Он провёл за команду 52 матча, забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» выкупила Темми Абрахама у «Челси».