Фанат «Челси» на открытой тренировке призвал убрать Вернера из команды

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Фанат лондонского «Челси» на открытой тренировке команды призвал убрать нападающего Тимо Вернера из клуба.
Фанат «Челси» на открытой тренировке призвал убрать Вернера из команды
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff

Как сообщает Sport Bible, болельщикам предоставили возможность сделать прогноз на предстоящий матч с «Арсеналом». Тем не менее один из фанатов, взяв микрофон, призвал убрать Вернера из клуба.

Остальные болельщики встретили данное заявление недовольным гулом.

Вернер перешёл в «Челси» в июне 2020 года. Он провёл за команду 52 матча, забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» выкупила Темми Абрахама у «Челси».

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