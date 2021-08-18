Cadena SER: в ПСЖ недовольны поведением Рамоса

Во французском футбольном клубе ПСЖ выразили недовольство защитником команды Серхио Рамосом.

Как сообщает Cadena SER, в клубе считают, что испанец ведёт себя высокомерно по отношению к персоналу, хотя не является капитаном или главной звездой команды.

В клубе добавили, что не готовы мириться с подобным поведением. При необходимости главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино готов принять меры, и тогда попадание в стартовый состав не будет гарантировано Рамосу.

Рамос перешёл в ПСЖ в это межсезонье. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ этим летом.