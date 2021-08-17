Терюшков: Глушаков горит желанием вернуться в сборную России

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выразил надежду, что полузащитник ФК «Химки» Денис Глушаков вернётся в сборную России.

«Глушаков — это работяга, настоящий профессионал. Он ещё два-три года будет играть на высоком уровне, на пике своих функциональных возможностей. Считаю, что он усилит сборную России. Денис горит желанием вернуться в национальную команду, хочет помогать стране. Надеюсь, что уже в октябре он окажется в расположении сборной. Нет ничего невозможного, сейчас Денису важно проявить себя в чемпионате, обойтись без травм», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Глушаков не вызывался в сборную России с весны 2018 года. Всего за национальную команду 34-летний полузащитник провёл 57 матчей и забил пять мячей.

Ранее Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи».