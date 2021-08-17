Тарпищев высказался о ситуации Павлюченковой с американской визой
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«Павлюченкова ещё не решила все проблемы с визой, но сыграла на Олимпийских играх. Потому проблемы она решает сейчас. Главное, что она должна получить визу до US Open. То, что не сыграла в Цинциннати, было ожидаемо», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Накануне Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати из-за проблем с визой.
US Open состоится с 30 августа по 12 сентября.
Ранее Павлюченкова снялась с турнира WTA в Цинциннати из-за отсутствия визы.