Тарпищев высказался о ситуации Павлюченковой с американской визой

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анастасия Павлюченкова должна успеть получить визу до начала открытого чемпионата США.
Тарпищев высказался о ситуации Павлюченковой с американской визой
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Павлюченкова ещё не решила все проблемы с визой, но сыграла на Олимпийских играх. Потому проблемы она решает сейчас. Главное, что она должна получить визу до US Open. То, что не сыграла в Цинциннати, было ожидаемо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Накануне Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати из-за проблем с визой. 

US Open состоится с 30 августа по 12 сентября.

Ранее Павлюченкова снялась с турнира WTA в Цинциннати из-за отсутствия визы.

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