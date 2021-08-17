Тарпищев высказался о ситуации Павлюченковой с американской визой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анастасия Павлюченкова должна успеть получить визу до начала открытого чемпионата США.

«Павлюченкова ещё не решила все проблемы с визой, но сыграла на Олимпийских играх. Потому проблемы она решает сейчас. Главное, что она должна получить визу до US Open. То, что не сыграла в Цинциннати, было ожидаемо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Накануне Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати из-за проблем с визой.

US Open состоится с 30 августа по 12 сентября.

Ранее Павлюченкова снялась с турнира WTA в Цинциннати из-за отсутствия визы.