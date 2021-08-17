Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за шахматную корону с Карлсеном

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал подготовку к матчу за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена.
Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за шахматную корону с Карлсеном
  • РИА Новости

«Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не хочу вдаваться», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ру».

Он отметил, что у него нет желания делиться мнением о сильных и слабых сторонах норвежца. Впрочем, как и рассуждать о своих достоинствах и недостатках.

Матч за шахматную корону состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Поединок пройдёт под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от поляка Яна-Кшиштофа Дуды в финале Кубка мира.

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