Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за шахматную корону с Карлсеном
- РИА Новости
«Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не хочу вдаваться», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ру».
Он отметил, что у него нет желания делиться мнением о сильных и слабых сторонах норвежца. Впрочем, как и рассуждать о своих достоинствах и недостатках.
Матч за шахматную корону состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Поединок пройдёт под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от поляка Яна-Кшиштофа Дуды в финале Кубка мира.